Сьогоднішня ціна STACKS (STACKS)

Поточна ціна STACKS (STACKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.55K USD. Ціна STACKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STACKS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.52 USD

- зміна ціни STACKS протягом дня — -3.88%

- циркуляційна пропозиція – 805.75B USD

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