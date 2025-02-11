Ціна Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)
Поточна ціна Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) сьогодні становить 1.055 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STSTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stacking DAO Stacked Stacks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 674.46 USD
- зміна ціни Stacking DAO Stacked Stacks протягом дня — +7.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stacking DAO Stacked Stacks до USD становила $ +0.071941.
За останні 30 днів зміна ціни Stacking DAO Stacked Stacks до USD становила $ -0.3641194295.
За останні 60 днів зміна ціни Stacking DAO Stacked Stacks до USD становила $ -0.6008872770.
За останні 90 днів зміна ціни Stacking DAO Stacked Stacks до USD становила $ -0.8440174020243216.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.071941
|+7.32%
|30 днів
|$ -0.3641194295
|-34.51%
|60 днів
|$ -0.6008872770
|-56.95%
|90 днів
|$ -0.8440174020243216
|-44.44%
Останній аналіз цін Stacking DAO Stacked Stacks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+7.32%
-2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX). Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool. Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem.
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