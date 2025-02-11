Ціна STACKER AI ($STACK)
Поточна ціна STACKER AI ($STACK) сьогодні становить 0.00230606 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $STACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STACKER AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.17 USD
- зміна ціни STACKER AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $STACK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $STACK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STACKER AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STACKER AI до USD становила $ -0.0003648701.
За останні 60 днів зміна ціни STACKER AI до USD становила $ +0.0002775463.
За останні 90 днів зміна ціни STACKER AI до USD становила $ -0.001777071144151199.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003648701
|-15.82%
|60 днів
|$ +0.0002775463
|+12.04%
|90 днів
|$ -0.001777071144151199
|-43.52%
Останній аналіз цін STACKER AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stacker AI is a first-of-its-kind autonomous AI trading system that identifies opportunities and manages your positions for you. By analyzing chart patterns, tokenomics and market data to identify profitable trades, our ML protocol automatically adapts to market shifts, thus ensuring consistent profitability with minimal oversight.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $STACK до AUD
A$0.0036666354
|1 $STACK до GBP
￡0.001844848
|1 $STACK до EUR
€0.0022138176
|1 $STACK до USD
$0.00230606
|1 $STACK до MYR
RM0.0102850276
|1 $STACK до TRY
₺0.083133463
|1 $STACK до JPY
¥0.3512590592
|1 $STACK до RUB
₽0.2211280934
|1 $STACK до INR
₹0.1999815232
|1 $STACK до IDR
Rp37.8042562464
|1 $STACK до PHP
₱0.134097389
|1 $STACK до EGP
￡E.0.116340727
|1 $STACK до BRL
R$0.0133520874
|1 $STACK до CAD
C$0.0032976658
|1 $STACK до BDT
৳0.2800940476
|1 $STACK до NGN
₦3.457360455
|1 $STACK до UAH
₴0.0961396414
|1 $STACK до VES
Bs0.1383636
|1 $STACK до PKR
Rs0.6434138006
|1 $STACK до KZT
₸1.1670277842
|1 $STACK до THB
฿0.078521343
|1 $STACK до TWD
NT$0.0756848892
|1 $STACK до CHF
Fr0.0020985146
|1 $STACK до HKD
HK$0.0179642074
|1 $STACK до MAD
.د.م0.0231297818