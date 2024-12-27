Сьогоднішня ціна Stack (MORE)

Поточна ціна Stack (MORE) сьогодні становить 0.156557 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна MORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stack:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.64 USD

- зміна ціни Stack протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 7.74M USD

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