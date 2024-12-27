Ціна Stack (MORE)
Поточна ціна Stack (MORE) сьогодні становить 0.156557 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна MORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stack:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.64 USD
- зміна ціни Stack протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 7.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stack до USD становила $ +0.00045488.
За останні 30 днів зміна ціни Stack до USD становила $ -0.0748622383.
За останні 60 днів зміна ціни Stack до USD становила $ -0.1320242676.
За останні 90 днів зміна ціни Stack до USD становила $ -0.8424582734199965.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045488
|+0.29%
|30 днів
|$ -0.0748622383
|-47.81%
|60 днів
|$ -0.1320242676
|-84.32%
|90 днів
|$ -0.8424582734199965
|-84.32%
Останній аналіз цін Stack: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.29%
-10.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stack provides leverage and borrowing opportunities on re.al, the new L2 dedicated to tokenized RWAs. Stack was developed and will be managed by the team behind Pearl, the DEX and liquidity hub for tokenized RWAs.
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