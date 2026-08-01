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Поточна ціна Stabull Finance сьогодні становить 0.00442946 USD. Ринкова капіталізація STABUL становить 44,295 USD. Відстежуйте оновлення цін STABUL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stabull Finance сьогодні становить 0.00442946 USD. Ринкова капіталізація STABUL становить 44,295 USD. Відстежуйте оновлення цін STABUL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Stabull Finance (STABUL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STABUL до USD:

$0.00442946
$0.00442946$0.00442946
-4.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stabull Finance (STABUL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:08:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stabull Finance

Поточна ціна Stabull Finance (STABUL) сьогодні становить $ 0.00442946, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STABUL до USD становить $ 0.00442946 за STABUL.

Stabull Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44,295, з циркуляційною пропозицією у 1.50M STABUL. Протягом останніх 24 годин STABUL торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.19, тоді як історичний мінімум — $ 0.00442854.

У короткостроковій динаміці STABUL змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.07.

Ринкова інформація щодо Stabull Finance (STABUL)

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

$ 11.07
$ 11.07$ 11.07

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

1.50M
1.50M 1.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Stabull Finance — $ 44.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.07. Циркуляційна пропозиція STABUL — 1.50M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44.30K.

Історія ціни Stabull Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.00442854
$ 0.00442854$ 0.00442854

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни Stabull Finance (STABUL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stabull Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stabull Finance до USD становила $ -0.0000466284.
За останні 60 днів зміна ціни Stabull Finance до USD становила $ -0.0016524711.
За останні 90 днів зміна ціни Stabull Finance до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0000466284-1.05%
60 днів$ -0.0016524711-37.30%
90 днів----

Прогноз ціни Stabull Finance

Прогноз ціни Stabull Finance (STABUL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STABUL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Stabull Finance (STABUL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stabull Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stabull Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STABUL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stabull Finance.

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Ресурс Stabull Finance (STABUL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Про Stabull Finance

Яка зараз ринкова ціна STABUL?

Зараз його вартість становить ₴0.1952322766243113600000, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Stabull Finance на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, STABUL демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для STABUL?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- STABUL. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Stabull Finance?

Він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність STABUL на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре STABUL інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Stabull Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:08:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stabull Finance (STABUL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+24.33%

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$2.8763
$2.8763$2.8763

+18.85%

Myros

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MY

$0.0116
$0.0116$0.0116

+13.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

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$0.001450$0.001450

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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