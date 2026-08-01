Сьогоднішня ціна Stabull Finance

Поточна ціна Stabull Finance (STABUL) сьогодні становить $ 0.00442946, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STABUL до USD становить $ 0.00442946 за STABUL.

Stabull Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44,295, з циркуляційною пропозицією у 1.50M STABUL. Протягом останніх 24 годин STABUL торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.19, тоді як історичний мінімум — $ 0.00442854.

У короткостроковій динаміці STABUL змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.07.

Ринкова інформація щодо Stabull Finance (STABUL)

Ринкова капіталізація $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K Обсяг (за 24 год) $ 11.07$ 11.07 $ 11.07 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K Циркуляційне постачання 1.50M 1.50M 1.50M Загальна пропозиція 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Stabull Finance — $ 44.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.07. Циркуляційна пропозиція STABUL — 1.50M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44.30K.