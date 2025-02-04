Ціна StablR Euro (EURR)
Поточна ціна StablR Euro (EURR) сьогодні становить 1.049 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна EURR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StablR Euro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD
- зміна ціни StablR Euro протягом дня — +2.50%
- циркуляційна пропозиція – 1.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StablR Euro до USD становила $ +0.02560349.
За останні 30 днів зміна ціни StablR Euro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StablR Euro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StablR Euro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02560349
|+2.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StablR Euro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+2.50%
-0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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