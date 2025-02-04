Сьогоднішня ціна StablR Euro (EURR)

Поточна ціна StablR Euro (EURR) сьогодні становить 1.049 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна EURR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StablR Euro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD

- зміна ціни StablR Euro протягом дня — +2.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.80M USD

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