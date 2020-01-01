Токеноміка Stables Labs USDX (USDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Stables Labs USDX (USDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stables Labs USDX (USDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Офіційний вебсайт: http://stableslabs.com Whitepaper: https://docs.usdx.money/ Купити USDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stables Labs USDX (USDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stables Labs USDX (USDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 672,21M $ 672,21M $ 672,21M Загальна пропозиція: $ 673,36M $ 673,36M $ 673,36M Циркуляційна пропозиція: $ 673,36M $ 673,36M $ 673,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 672,21M $ 672,21M $ 672,21M Історичний максимум: $ 1,057 $ 1,057 $ 1,057 Історичний мінімум: $ 0,944423 $ 0,944423 $ 0,944423 Поточна ціна: $ 0,998277 $ 0,998277 $ 0,998277 Дізнайтеся більше про ціну Stables Labs USDX (USDX)

Токеноміка Stables Labs USDX (USDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stables Labs USDX (USDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDX, досліджуйте ціну токена USDX в реальному часі!

Прогноз ціни USDX Хочете знати, куди рухається USDX? Наша сторінка прогнозу ціни USDX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена USDX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!