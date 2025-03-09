Ціна Stables Labs USDX (USDX)
Поточна ціна Stables Labs USDX (USDX) сьогодні становить 0.998984 USD з ринковою капіталізацією $ 624.75M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stables Labs USDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.26K USD
- зміна ціни Stables Labs USDX протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 625.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stables Labs USDX до USD становила $ -0.0003257424389984.
За останні 30 днів зміна ціни Stables Labs USDX до USD становила $ +0.0001671300.
За останні 60 днів зміна ціни Stables Labs USDX до USD становила $ -0.0002995953.
За останні 90 днів зміна ціни Stables Labs USDX до USD становила $ -0.00507429999138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003257424389984
|-0.03%
|30 днів
|$ +0.0001671300
|+0.02%
|60 днів
|$ -0.0002995953
|-0.02%
|90 днів
|$ -0.00507429999138
|-0.50%
Останній аналіз цін Stables Labs USDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.03%
+0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
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