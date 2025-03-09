Сьогоднішня ціна Stables Labs USDX (USDX)

Поточна ціна Stables Labs USDX (USDX) сьогодні становить 0.998984 USD з ринковою капіталізацією $ 624.75M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stables Labs USDX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.26K USD

- зміна ціни Stables Labs USDX протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 625.32M USD

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