Ціна Stables Labs Staked USDX (SUSDX)
Поточна ціна Stables Labs Staked USDX (SUSDX) сьогодні становить 1.077 USD з ринковою капіталізацією $ 715.98K USD. Ціна SUSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stables Labs Staked USDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.87K USD
- зміна ціни Stables Labs Staked USDX протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 663.76K USD
Отримуйте оновлення цін SUSDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUSDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.00055755.
За останні 30 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0721040730.
За останні 60 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0220067718.
За останні 90 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0431311880973646.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00055755
|+0.05%
|30 днів
|$ +0.0721040730
|+6.69%
|60 днів
|$ +0.0220067718
|+2.04%
|90 днів
|$ +0.0431311880973646
|+4.17%
Останній аналіз цін Stables Labs Staked USDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+0.05%
+1.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUSDX до AUD
A$1.70166
|1 SUSDX до GBP
￡0.82929
|1 SUSDX до EUR
€0.99084
|1 SUSDX до USD
$1.077
|1 SUSDX до MYR
RM4.74957
|1 SUSDX до TRY
₺39.24588
|1 SUSDX до JPY
¥159.02982
|1 SUSDX до RUB
₽95.44374
|1 SUSDX до INR
₹93.77439
|1 SUSDX до IDR
Rp17,655.73488
|1 SUSDX до PHP
₱61.7121
|1 SUSDX до EGP
￡E.54.57159
|1 SUSDX до BRL
R$6.21429
|1 SUSDX до CAD
C$1.54011
|1 SUSDX до BDT
৳130.92012
|1 SUSDX до NGN
₦1,629.33945
|1 SUSDX до UAH
₴44.40471
|1 SUSDX до VES
Bs68.928
|1 SUSDX до PKR
Rs301.67847
|1 SUSDX до KZT
₸535.54902
|1 SUSDX до THB
฿36.20874
|1 SUSDX до TWD
NT$35.33637
|1 SUSDX до CHF
Fr0.93699
|1 SUSDX до HKD
HK$8.36829
|1 SUSDX до MAD
.د.م10.46844
|1 SUSDX до MXN
$21.85233