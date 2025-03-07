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Ціна Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

USD

Графік ціни Stables Labs Staked USDX (SUSDX) в реальному часі

$1.078
$1.078$1.078
+0.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Поточна ціна Stables Labs Staked USDX (SUSDX) сьогодні становить 1.077 USD з ринковою капіталізацією $ 715.98K USD. Ціна SUSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stables Labs Staked USDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.87K USD
- зміна ціни Stables Labs Staked USDX протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 663.76K USD

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Цінові показники Stables Labs Staked USDX (SUSDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.00055755.
За останні 30 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0721040730.
За останні 60 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0220067718.
За останні 90 днів зміна ціни Stables Labs Staked USDX до USD становила $ +0.0431311880973646.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00055755+0.05%
30 днів$ +0.0721040730+6.69%
60 днів$ +0.0220067718+2.04%
90 днів$ +0.0431311880973646+4.17%

Аналіз цін Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Останній аналіз цін Stables Labs Staked USDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

+0.86%

+0.05%

+1.77%

Ринкова інформація Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 715.98K
$ 715.98K$ 715.98K

$ 51.87K
$ 51.87K$ 51.87K

663.76K
663.76K 663.76K

Що таке Stables Labs Staked USDX ( SUSDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

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Ресурс Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SUSDX до місцевих валют

1 SUSDX до AUD
A$1.70166
1 SUSDX до GBP
0.82929
1 SUSDX до EUR
0.99084
1 SUSDX до USD
$1.077
1 SUSDX до MYR
RM4.74957
1 SUSDX до TRY
39.24588
1 SUSDX до JPY
¥159.02982
1 SUSDX до RUB
95.44374
1 SUSDX до INR
93.77439
1 SUSDX до IDR
Rp17,655.73488
1 SUSDX до PHP
61.7121
1 SUSDX до EGP
￡E.54.57159
1 SUSDX до BRL
R$6.21429
1 SUSDX до CAD
C$1.54011
1 SUSDX до BDT
130.92012
1 SUSDX до NGN
1,629.33945
1 SUSDX до UAH
44.40471
1 SUSDX до VES
Bs68.928
1 SUSDX до PKR
Rs301.67847
1 SUSDX до KZT
535.54902
1 SUSDX до THB
฿36.20874
1 SUSDX до TWD
NT$35.33637
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Fr0.93699
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