Ціна Stabledoc (SDT)
Поточна ціна Stabledoc (SDT) сьогодні становить 0.00171784 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stabledoc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.02 USD
- зміна ціни Stabledoc протягом дня — +5.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stabledoc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stabledoc до USD становила $ -0.0004777991.
За останні 60 днів зміна ціни Stabledoc до USD становила $ -0.0005817301.
За останні 90 днів зміна ціни Stabledoc до USD становила $ -0.0006339929234597474.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.33%
|30 днів
|$ -0.0004777991
|-27.81%
|60 днів
|$ -0.0005817301
|-33.86%
|90 днів
|$ -0.0006339929234597474
|-26.95%
Останній аналіз цін Stabledoc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+5.33%
+5.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StableDoc combines Blockchain-based and AI-driven telemedicine, in-home health and standard hospital services to deliver evidence-based “Doctor Anywhere” healthcare services to our patients all around the world. A key part of the integrated offering is our innovative and revolutionary use of NFT (Non-Fungible Token) to capture person-controlled and -directed medical Master Patient Index (MPI) for patient digital identities, with smart contracts that create self-sovereign permissioned access to patient data for medical research organizations, generating income for our patients. We partner with hospitals, laboratories, Health management organizations, National Health Insurance scheme from around the world.
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