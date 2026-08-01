Яка зараз ціна Stablecorp QCAD?

Stablecorp QCAD торгують за ₴31.63047082485019200000, що відображає зміну ціни на рівні -0.04% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як QCAD порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.04% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо QCAD перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Stablecorp QCAD виглядає у порівнянні з токенами категорії Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem?

У сегменті Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem QCAD демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Stablecorp QCAD?

Ринкова капіталізація ₴52254184.66003281600000 розташовує QCAD на #2683 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴31.59767838202228800000 до ₴31.66176468830155200000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують QCAD?

Stablecorp QCAD згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку QCAD?

З 1652020.55 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.