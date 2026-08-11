Сьогоднішня ціна Stable Mint USD

Поточна ціна Stable Mint USD (USDSM) сьогодні становить $ 0,992814, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDSM до USD становить $ 0,992814 за USDSM.

Stable Mint USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 386 457, з циркуляційною пропозицією у 12,48M USDSM. Протягом останніх 24 годин USDSM торгувався між $ 0,986595 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,062, тоді як історичний мінімум — $ 0,688407.

У короткостроковій динаміці USDSM змінився на -0,03% за останню годину та на +3,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 93,14K.

Ринкова інформація щодо Stable Mint USD (USDSM)

Ринкова капіталізація $ 12,39M$ 12,39M $ 12,39M Обсяг (за 24 год) $ 93,14K$ 93,14K $ 93,14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,39M$ 12,39M $ 12,39M Циркуляційне постачання 12,48M 12,48M 12,48M Загальна пропозиція 12 475 265,67 12 475 265,67 12 475 265,67

Поточна ринкова капіталізація Stable Mint USD — $ 12,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 93,14K. Циркуляційна пропозиція USDSM — 12,48M, зі загальною пропозицією 12475265.67. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,39M.