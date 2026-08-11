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Поточна ціна Stable Mint USD сьогодні становить 0,992814 USD. Ринкова капіталізація USDSM становить 12 386 457 USD. Відстежуйте оновлення цін USDSM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stable Mint USD сьогодні становить 0,992814 USD. Ринкова капіталізація USDSM становить 12 386 457 USD. Відстежуйте оновлення цін USDSM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про USDSM

Інформація про ціну USDSM

Що таке USDSM

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Токеноміка USDSM

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Ціна Stable Mint USD (USDSM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USDSM до USD:

$0,9992
$0,9992$0,9992
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stable Mint USD (USDSM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:19:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stable Mint USD

Поточна ціна Stable Mint USD (USDSM) сьогодні становить $ 0,992814, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDSM до USD становить $ 0,992814 за USDSM.

Stable Mint USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 386 457, з циркуляційною пропозицією у 12,48M USDSM. Протягом останніх 24 годин USDSM торгувався між $ 0,986595 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,062, тоді як історичний мінімум — $ 0,688407.

У короткостроковій динаміці USDSM змінився на -0,03% за останню годину та на +3,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 93,14K.

Ринкова інформація щодо Stable Mint USD (USDSM)

$ 12,39M
$ 12,39M$ 12,39M

$ 93,14K
$ 93,14K$ 93,14K

$ 12,39M
$ 12,39M$ 12,39M

12,48M
12,48M 12,48M

12 475 265,67
12 475 265,67 12 475 265,67

Поточна ринкова капіталізація Stable Mint USD — $ 12,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 93,14K. Циркуляційна пропозиція USDSM — 12,48M, зі загальною пропозицією 12475265.67. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,39M.

Історія ціни Stable Mint USD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,986595
$ 0,986595$ 0,986595
Мін. за 24 год
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
Макс. за 24 год

$ 0,986595
$ 0,986595$ 0,986595

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,062
$ 1,062$ 1,062

$ 0,688407
$ 0,688407$ 0,688407

-0,03%

-0,18%

+3,90%

+3,90%

Історія ціни Stable Mint USD (USDSM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stable Mint USD до USD становила $ -0,001873873752460842.
За останні 30 днів зміна ціни Stable Mint USD до USD становила $ +0,0103255634.
За останні 60 днів зміна ціни Stable Mint USD до USD становила $ -0,0063399116.
За останні 90 днів зміна ціни Stable Mint USD до USD становила $ -0,0000004822401574.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001873873752460842-0,18%
30 днів$ +0,0103255634+1,04%
60 днів$ -0,0063399116-0,63%
90 днів$ -0,0000004822401574-0,00%

Прогноз ціни Stable Mint USD

Прогноз ціни Stable Mint USD (USDSM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USDSM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stable Mint USD (USDSM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stable Mint USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stable Mint USD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни USDSM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stable Mint USD.

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Ресурс Stable Mint USD (USDSM)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

Про Stable Mint USD

Яка зараз ціна Stable Mint USD?

Торгуючи за ₴43.75081229899997856000, Stable Mint USD продемонстрував зміну ціни на рівні -0.18% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку USDSM?

Поставки грають важливу роль: з обігу 12475265.67 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Stable Mint USD?

Його ринкова капіталізація становить ₴545839961.21794654128000, що займає #1043 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

USDSM зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴43.47675663329876880000 і ₴44.42002106879232000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Stable Mint USD вписується у категорію Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin?

Як токен Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, USDSM конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Stable Mint USD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:19:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stable Mint USD (USDSM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Stable Mint USD

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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