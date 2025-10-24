Інформація щодо ціни Stable Coin (SBC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,998954 $ 0,998954 $ 0,998954 Мін. за 24 год $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,998954$ 0,998954 $ 0,998954 Макс. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Рекордний максимум $ 1,005$ 1,005 $ 1,005 Найнижча ціна $ 0,997994$ 0,997994 $ 0,997994 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,02%

Актуальна ціна Stable Coin (SBC) становить $0,999959. За останні 24 години SBC торгувався між мінімумом у $ 0,998954 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBC становить $ 1,005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997994.

Що стосується короткострокових результатів, то SBC змінився на -0,00% за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stable Coin (SBC)

Ринкова капіталізація $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Циркуляційне постачання 2,57M 2,57M 2,57M Загальна пропозиція 2 567 163,228857 2 567 163,228857 2 567 163,228857

Поточна ринкова капіталізація Stable Coin — $ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBC — 2,57M, зі загальною пропозицією 2567163.228857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,57M.