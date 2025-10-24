Актуальна ціна Stable Coin сьогодні становить 0,999959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SBC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SBC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Stable Coin сьогодні становить 0,999959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SBC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SBC на MEXC вже зараз.

$0,999959
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stable Coin (SBC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,998954
Мін. за 24 год
$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 0,998954
$ 1,0
$ 1,005
$ 0,997994
-0,00%

-0,00%

+0,02%

+0,02%

Актуальна ціна Stable Coin (SBC) становить $0,999959. За останні 24 години SBC торгувався між мінімумом у $ 0,998954 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBC становить $ 1,005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997994.

Що стосується короткострокових результатів, то SBC змінився на -0,00% за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stable Coin (SBC)

$ 2,57M
--
$ 2,57M
2,57M
2 567 163,228857
Поточна ринкова капіталізація Stable Coin — $ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBC — 2,57M, зі загальною пропозицією 2567163.228857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,57M.

Історія ціни Stable Coin (SBC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stable Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stable Coin до USD становила $ +0,0005625769.
За останні 60 днів зміна ціни Stable Coin до USD становила $ +0,0003353862.
За останні 90 днів зміна ціни Stable Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ +0,0005625769+0,06%
60 днів$ +0,0003353862+0,03%
90 днів$ 0--

Що таке Stable Coin (SBC)

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Stable Coin (SBC)

Прогноз ціни Stable Coin (USD)

Скільки коштуватиме Stable Coin (SBC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stable Coin (SBC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stable Coin.

Перегляньте прогноз ціни Stable Coin вже зараз!

SBC до місцевих валют

Токеноміка Stable Coin (SBC)

Розуміння токеноміки Stable Coin (SBC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SBC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Stable Coin (SBC)

Скільки сьогодні коштує Stable Coin (SBC)?
Актуальна ціна SBC у USD становить 0,999959 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SBC до USD?
Поточна ціна SBC до USD — $ 0,999959. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stable Coin?
Ринкова капіталізація SBC — $ 2,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SBC?
Циркуляційна пропозиція SBC — 2,57M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SBC?
SBC досяг історичної максимальної ціни у 1,005 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SBC?
Історична мінімальна ціна SBC становила 0,997994 USD.
Який обсяг торгівлі SBC?
Актуальний обсяг торгівлі SBC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SBC цього року?
SBC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SBC для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

