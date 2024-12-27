Ціна Stable (STABLE)
Поточна ціна Stable (STABLE) сьогодні становить 5.2 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна STABLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stable:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.81 USD
- зміна ціни Stable протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stable до USD становила $ -0.053236232401498.
За останні 30 днів зміна ціни Stable до USD становила $ -0.0893334000.
За останні 60 днів зміна ціни Stable до USD становила $ +0.7632102400.
За останні 90 днів зміна ціни Stable до USD становила $ +1.038111384075165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.053236232401498
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0893334000
|-1.71%
|60 днів
|$ +0.7632102400
|+14.68%
|90 днів
|$ +1.038111384075165
|+24.94%
Останній аналіз цін Stable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-1.01%
+4.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.
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|1 STABLE до AUD
A$8.32
|1 STABLE до GBP
￡4.108
|1 STABLE до EUR
€4.94
|1 STABLE до USD
$5.2
|1 STABLE до MYR
RM23.244
|1 STABLE до TRY
₺183.144
|1 STABLE до JPY
¥820.3
|1 STABLE до RUB
₽544.7
|1 STABLE до INR
₹444.236
|1 STABLE до IDR
Rp83,870.956
|1 STABLE до PHP
₱302.016
|1 STABLE до EGP
￡E.264.524
|1 STABLE до BRL
R$32.24
|1 STABLE до CAD
C$7.436
|1 STABLE до BDT
৳621.556
|1 STABLE до NGN
₦8,049.496
|1 STABLE до UAH
₴218.192
|1 STABLE до VES
Bs265.2
|1 STABLE до PKR
Rs1,447.628
|1 STABLE до KZT
₸2,722.512
|1 STABLE до THB
฿177.164
|1 STABLE до TWD
NT$170.716
|1 STABLE до CHF
Fr4.68
|1 STABLE до HKD
HK$40.352
|1 STABLE до MAD
.د.م52.468