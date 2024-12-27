Сьогоднішня ціна Stable (STABLE)

Поточна ціна Stable (STABLE) сьогодні становить 5.2 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна STABLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.81 USD

- зміна ціни Stable протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00K USD

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