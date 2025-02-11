Ціна Stabilize (STBZ)
Поточна ціна Stabilize (STBZ) сьогодні становить 0.154349 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STBZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stabilize:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.15 USD
- зміна ціни Stabilize протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stabilize до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stabilize до USD становила $ -0.0497688472.
За останні 60 днів зміна ціни Stabilize до USD становила $ -0.0721057405.
За останні 90 днів зміна ціни Stabilize до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0497688472
|-32.24%
|60 днів
|$ -0.0721057405
|-46.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stabilize: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reward token for the Stabilize Protocol, a system that pushes stablecoins towards their pegs.
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