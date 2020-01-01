Токеноміка Stability (STBL) Дізнайтеся ключову інформацію про Stability (STBL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stability (STBL) Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. Офіційний вебсайт: https://stability.farm/ Whitepaper: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems Купити STBL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stability (STBL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stability (STBL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 592,78K $ 592,78K $ 592,78K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,03M $ 10,03M $ 10,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,91M $ 5,91M $ 5,91M Історичний максимум: $ 0,121797 $ 0,121797 $ 0,121797 Історичний мінімум: $ 0,055804 $ 0,055804 $ 0,055804 Поточна ціна: $ 0,059113 $ 0,059113 $ 0,059113 Дізнайтеся більше про ціну Stability (STBL)

Токеноміка Stability (STBL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stability (STBL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STBL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STBL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STBL, досліджуйте ціну токена STBL в реальному часі!

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