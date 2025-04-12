Ціна Stability (STBL)
Поточна ціна Stability (STBL) сьогодні становить 0.061321 USD з ринковою капіталізацією $ 614.93K USD. Ціна STBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stability:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Stability протягом дня — +1.98%
- циркуляційна пропозиція – 10.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stability до USD становила $ +0.00119142.
За останні 30 днів зміна ціни Stability до USD становила $ -0.0172860219.
За останні 60 днів зміна ціни Stability до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stability до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00119142
|+1.98%
|30 днів
|$ -0.0172860219
|-28.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stability: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+1.98%
-1.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.
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