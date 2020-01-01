Токеноміка Stabby Duck ($STABBY) Дізнайтеся ключову інформацію про Stabby Duck ($STABBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stabby Duck ($STABBY) Stabby Duck is a vibrant meme token built on the Solana blockchain, aiming to create a fun and engaging community within the cryptocurrency space. With its quirky branding and playful ethos, Stabby Duck invites users to join a lively ecosystem where humor meets innovation. The project focuses on fostering community involvement and exploring unique applications in decentralized finance (DeFi). As it strives to become one of the leading meme tokens, Stabby Duck emphasizes creativity and connection among its supporters. Офіційний вебсайт: https://www.stabbyduck.com/ Whitepaper: https://www.stabbyduck.com/ Купити $STABBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stabby Duck ($STABBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stabby Duck ($STABBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,39K $ 16,39K $ 16,39K Загальна пропозиція: $ 699,89M $ 699,89M $ 699,89M Циркуляційна пропозиція: $ 699,89M $ 699,89M $ 699,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,39K $ 16,39K $ 16,39K Історичний максимум: $ 0,00197888 $ 0,00197888 $ 0,00197888 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Stabby Duck ($STABBY)

Токеноміка Stabby Duck ($STABBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stabby Duck ($STABBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $STABBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $STABBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $STABBY, досліджуйте ціну токена $STABBY в реальному часі!

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