Ціна Stabby Duck ($STABBY)
Поточна ціна Stabby Duck ($STABBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 530.55K USD. Ціна $STABBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stabby Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 818.53 USD
- зміна ціни Stabby Duck протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stabby Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stabby Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stabby Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stabby Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ 0
|-45.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stabby Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+0.55%
+7.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stabby Duck is a vibrant meme token built on the Solana blockchain, aiming to create a fun and engaging community within the cryptocurrency space. With its quirky branding and playful ethos, Stabby Duck invites users to join a lively ecosystem where humor meets innovation. The project focuses on fostering community involvement and exploring unique applications in decentralized finance (DeFi). As it strives to become one of the leading meme tokens, Stabby Duck emphasizes creativity and connection among its supporters.
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