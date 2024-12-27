Сьогоднішня ціна Stabby Duck ($STABBY)

Поточна ціна Stabby Duck ($STABBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 530.55K USD. Ціна $STABBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stabby Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 818.53 USD

- зміна ціни Stabby Duck протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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