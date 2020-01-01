Токеноміка STAB Protocol (STAB) Дізнайтеся ключову інформацію про STAB Protocol (STAB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація STAB Protocol (STAB) The STAB Protocol allows users to borrow overcollateralized loans of STAB, a stable asset designed to maintain relative stability through a dynamic interest rate mechanism. Unlike traditional stablecoins pegged to $1, STAB's peg is variable, and influenced by an interest rate, which is used to balance supply and demand. This ensures stability even with volatile collaterals like XRD. The STAB Protocol is governed by the ILIS DAO, which enables it to operate in a trustless manner, without a central entity being responsible for matters such as monetary policy and parameter setting. Офіційний вебсайт: https://ilikeitstable.com Whitepaper: https://github.com/Stabilis-Labs/STAB-Protocol/blob/main/docs/stab_protocol_whitepaper.pdf Купити STAB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни STAB Protocol (STAB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена STAB Protocol (STAB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 89,24K $ 89,24K $ 89,24K Загальна пропозиція: $ 83,19K $ 83,19K $ 83,19K Циркуляційна пропозиція: $ 83,19K $ 83,19K $ 83,19K FDV (повністю розведена вартість): $ 89,24K $ 89,24K $ 89,24K Історичний максимум: $ 1,43 $ 1,43 $ 1,43 Історичний мінімум: $ 0,687078 $ 0,687078 $ 0,687078 Поточна ціна: $ 1,073 $ 1,073 $ 1,073 Дізнайтеся більше про ціну STAB Protocol (STAB)

Токеноміка STAB Protocol (STAB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки STAB Protocol (STAB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STAB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STAB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STAB, досліджуйте ціну токена STAB в реальному часі!

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