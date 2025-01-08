Сьогоднішня ціна STAB Protocol (STAB)

Поточна ціна STAB Protocol (STAB) сьогодні становить 0.985899 USD з ринковою капіталізацією $ 82.02K USD. Ціна STAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STAB Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 764.26 USD

- зміна ціни STAB Protocol протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 83.19K USD

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