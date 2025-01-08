Ціна STAB Protocol (STAB)
Поточна ціна STAB Protocol (STAB) сьогодні становить 0.985899 USD з ринковою капіталізацією $ 82.02K USD. Ціна STAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STAB Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 764.26 USD
- зміна ціни STAB Protocol протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 83.19K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STAB Protocol до USD становила $ +0.00437842.
За останні 30 днів зміна ціни STAB Protocol до USD становила $ +0.0600222212.
За останні 60 днів зміна ціни STAB Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STAB Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00437842
|+0.45%
|30 днів
|$ +0.0600222212
|+6.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STAB Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+0.45%
-0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The STAB Protocol allows users to borrow overcollateralized loans of STAB, a stable asset designed to maintain relative stability through a dynamic interest rate mechanism. Unlike traditional stablecoins pegged to $1, STAB's peg is variable, and influenced by an interest rate, which is used to balance supply and demand. This ensures stability even with volatile collaterals like XRD. The STAB Protocol is governed by the ILIS DAO, which enables it to operate in a trustless manner, without a central entity being responsible for matters such as monetary policy and parameter setting.
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