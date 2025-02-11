Ціна sRUNE (SRUNE)
Поточна ціна sRUNE (SRUNE) сьогодні становить 1.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sRUNE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 499.75 USD
- зміна ціни sRUNE протягом дня — +1.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sRUNE до USD становила $ +0.02383379.
За останні 30 днів зміна ціни sRUNE до USD становила $ -0.8356145040.
За останні 60 днів зміна ціни sRUNE до USD становила $ -1.1053070370.
За останні 90 днів зміна ціни sRUNE до USD становила $ -4.231993839411933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02383379
|+1.72%
|30 днів
|$ -0.8356145040
|-59.26%
|60 днів
|$ -1.1053070370
|-78.39%
|90 днів
|$ -4.231993839411933
|-75.00%
Останній аналіз цін sRUNE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.43%
+1.72%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tracks the price of THORChain (RUNE) through price feeds supplied by an oracle.
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