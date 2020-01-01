Токеноміка SroomAI DAO (SHR0) Дізнайтеся ключову інформацію про SroomAI DAO (SHR0), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни SroomAI DAO (SHR0) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SroomAI DAO (SHR0), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,04M $ 3,04M $ 3,04M Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,04M $ 3,04M $ 3,04M Історичний максимум: $ 0,02437799 $ 0,02437799 $ 0,02437799 Історичний мінімум: $ 0,00080937 $ 0,00080937 $ 0,00080937 Поточна ціна: $ 0,00276085 $ 0,00276085 $ 0,00276085 Дізнайтеся більше про ціну SroomAI DAO (SHR0)

Токеноміка SroomAI DAO (SHR0): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SroomAI DAO (SHR0) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHR0, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHR0, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHR0, досліджуйте ціну токена SHR0 в реальному часі!

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