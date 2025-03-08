Сьогоднішня ціна SroomAI DAO (SHR0)

Поточна ціна SroomAI DAO (SHR0) сьогодні становить 0.00107149 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна SHR0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SroomAI DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD

- зміна ціни SroomAI DAO протягом дня — -3.90%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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