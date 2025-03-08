Ціна SroomAI DAO (SHR0)
Поточна ціна SroomAI DAO (SHR0) сьогодні становить 0.00107149 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна SHR0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SroomAI DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD
- зміна ціни SroomAI DAO протягом дня — -3.90%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SroomAI DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SroomAI DAO до USD становила $ -0.0003331467.
За останні 60 днів зміна ціни SroomAI DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SroomAI DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.90%
|30 днів
|$ -0.0003331467
|-31.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SroomAI DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.75%
-3.90%
-8.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.
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