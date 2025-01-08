Сьогоднішня ціна Squish ($SQUISH)

Поточна ціна Squish ($SQUISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.08K USD. Ціна $SQUISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Squish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.61 USD

- зміна ціни Squish протягом дня — -13.21%

- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD

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