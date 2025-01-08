Ціна Squish ($SQUISH)
Поточна ціна Squish ($SQUISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.08K USD. Ціна $SQUISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Squish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.61 USD
- зміна ціни Squish протягом дня — -13.21%
- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Squish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Squish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Squish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Squish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.21%
|30 днів
|$ 0
|-41.90%
|60 днів
|$ 0
|-57.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Squish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
-13.21%
+3.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana!
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