Ціна Squirry (SQUIRRY)
Поточна ціна Squirry (SQUIRRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SQUIRRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Squirry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.43 USD
- зміна ціни Squirry протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Squirry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Squirry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Squirry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Squirry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.96%
|60 днів
|$ 0
|-65.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Squirry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Squirry (squirell) is one of the 1,000 Hedz. Hand-drawn by Matt Furie on planet Earth in 2022, and seen in the underground story Night Riders.
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