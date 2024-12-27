Ціна Squirrel Swap (SQRL)
Поточна ціна Squirrel Swap (SQRL) сьогодні становить 0.00111549 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна SQRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Squirrel Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.74K USD
- зміна ціни Squirrel Swap протягом дня — +52.15%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Squirrel Swap до USD становила $ +0.00038234.
За останні 30 днів зміна ціни Squirrel Swap до USD становила $ +0.0003382550.
За останні 60 днів зміна ціни Squirrel Swap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Squirrel Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00038234
|+52.15%
|30 днів
|$ +0.0003382550
|+30.32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Squirrel Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.80%
+52.15%
-54.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
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