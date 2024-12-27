Сьогоднішня ціна Squirrel Swap (SQRL)

Поточна ціна Squirrel Swap (SQRL) сьогодні становить 0.00111549 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна SQRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Squirrel Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.74K USD

- зміна ціни Squirrel Swap протягом дня — +52.15%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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