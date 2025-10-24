Інформація щодо ціни SquiggleStrategy (SQUIGSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00116858 $ 0,00116858 $ 0,00116858 Мін. за 24 год $ 0,00122633 $ 0,00122633 $ 0,00122633 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00116858$ 0,00116858 $ 0,00116858 Макс. за 24 год $ 0,00122633$ 0,00122633 $ 0,00122633 Рекордний максимум $ 0,00839806$ 0,00839806 $ 0,00839806 Найнижча ціна $ 0,00116858$ 0,00116858 $ 0,00116858 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) -0,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,43%

Актуальна ціна SquiggleStrategy (SQUIGSTR) становить $0,00120993. За останні 24 години SQUIGSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00116858 і максимумом у $ 0,00122633, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SQUIGSTR становить $ 0,00839806, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00116858.

Що стосується короткострокових результатів, то SQUIGSTR змінився на +0,12% за останню годину, -0,80% за 24 години та на -14,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Ринкова капіталізація $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Циркуляційне постачання 957,67M 957,67M 957,67M Загальна пропозиція 957 671 207,2495024 957 671 207,2495024 957 671 207,2495024

Поточна ринкова капіталізація SquiggleStrategy — $ 1,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SQUIGSTR — 957,67M, зі загальною пропозицією 957671207.2495024. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,16M.