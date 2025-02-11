Ціна SquidTG ($SQG)
Поточна ціна SquidTG ($SQG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SQG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SquidTG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.35 USD
- зміна ціни SquidTG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SquidTG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SquidTG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SquidTG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SquidTG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-43.78%
|60 днів
|$ 0
|-75.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SquidTG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SQG is obtained by exchanging Squid egg inscriptions in SquidTG. $SQG will continue to be one of the most crucial tokens in the game, playing a significant role in your in-game activities.
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