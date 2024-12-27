Ціна Squid Game (SQUID)
Поточна ціна Squid Game (SQUID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 192.76K USD. Ціна SQUID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Squid Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.36K USD
- зміна ціни Squid Game протягом дня — -23.34%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Squid Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.34%
|30 днів
|$ 0
|-76.75%
|60 днів
|$ 0
|-65.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Squid Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-23.34%
-64.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
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