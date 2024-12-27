Сьогоднішня ціна Squid Game (SQUID)

Поточна ціна Squid Game (SQUID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 192.76K USD. Ціна SQUID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Squid Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.36K USD

- зміна ціни Squid Game протягом дня — -23.34%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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