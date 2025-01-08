Сьогоднішня ціна SquaresAI (SQUARES)

Поточна ціна SquaresAI (SQUARES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.28K USD. Ціна SQUARES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SquaresAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 792.72 USD

- зміна ціни SquaresAI протягом дня — -4.76%

- циркуляційна пропозиція – 56.60M USD

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