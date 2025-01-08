Ціна SquaresAI (SQUARES)
Поточна ціна SquaresAI (SQUARES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.28K USD. Ціна SQUARES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SquaresAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 792.72 USD
- зміна ціни SquaresAI протягом дня — -4.76%
- циркуляційна пропозиція – 56.60M USD
Отримуйте оновлення цін SQUARES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SQUARES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SquaresAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SquaresAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SquaresAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SquaresAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SquaresAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.64%
-4.76%
+4.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Squares AI by SquaresLabs is a platform designed to democratize artificial intelligence by enabling seamless creation, customization and deployment of AI models without requiring coding expertise. Leveraging a sophisticated integration of decentralized computing resources and blockchain technology, Squares AI empowers individuals and businesses to harness the potential of AI for real-world applications across diverse industries. The platform's unique architecture and advanced tools redefine accessibility, scalability and monetization in the AI landscape.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SQUARES до AUD
A$--
|1 SQUARES до GBP
￡--
|1 SQUARES до EUR
€--
|1 SQUARES до USD
$--
|1 SQUARES до MYR
RM--
|1 SQUARES до TRY
₺--
|1 SQUARES до JPY
¥--
|1 SQUARES до RUB
₽--
|1 SQUARES до INR
₹--
|1 SQUARES до IDR
Rp--
|1 SQUARES до PHP
₱--
|1 SQUARES до EGP
￡E.--
|1 SQUARES до BRL
R$--
|1 SQUARES до CAD
C$--
|1 SQUARES до BDT
৳--
|1 SQUARES до NGN
₦--
|1 SQUARES до UAH
₴--
|1 SQUARES до VES
Bs--
|1 SQUARES до PKR
Rs--
|1 SQUARES до KZT
₸--
|1 SQUARES до THB
฿--
|1 SQUARES до TWD
NT$--
|1 SQUARES до CHF
Fr--
|1 SQUARES до HKD
HK$--
|1 SQUARES до MAD
.د.م--