Ціна sqrFUND (SQR)
Поточна ціна sqrFUND (SQR) сьогодні становить 0.00141833 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна SQR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sqrFUND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 181.34K USD
- зміна ціни sqrFUND протягом дня — -40.68%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sqrFUND до USD становила $ -0.000973027374785358.
За останні 30 днів зміна ціни sqrFUND до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sqrFUND до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sqrFUND до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000973027374785358
|-40.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sqrFUND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-40.68%
-14.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support.
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