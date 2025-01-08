Сьогоднішня ціна sqrFUND (SQR)

Поточна ціна sqrFUND (SQR) сьогодні становить 0.00141833 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна SQR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sqrFUND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 181.34K USD

- зміна ціни sqrFUND протягом дня — -40.68%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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