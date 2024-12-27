Ціна SQRCAT (SQRCAT)
Поточна ціна SQRCAT (SQRCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.76K USD. Ціна SQRCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SQRCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.76 USD
- зміна ціни SQRCAT протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 48.16T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SQRCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SQRCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SQRCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SQRCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|-23.29%
|60 днів
|$ 0
|+14.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SQRCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
+0.05%
+4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.
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