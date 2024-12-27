Сьогоднішня ціна SQRCAT (SQRCAT)

Поточна ціна SQRCAT (SQRCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.76K USD. Ціна SQRCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SQRCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.76 USD

- зміна ціни SQRCAT протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 48.16T USD

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