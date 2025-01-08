Сьогоднішня ціна SQRBIT (SQRB)

Поточна ціна SQRBIT (SQRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.99K USD. Ціна SQRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SQRBIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.72 USD

- зміна ціни SQRBIT протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.30B USD

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