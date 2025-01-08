Ціна SQRBIT (SQRB)
Поточна ціна SQRBIT (SQRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.99K USD. Ціна SQRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SQRBIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.72 USD
- зміна ціни SQRBIT протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.30B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SQRBIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SQRBIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SQRBIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SQRBIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|+66.35%
|60 днів
|$ 0
|-9.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SQRBIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.12%
+11.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!
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