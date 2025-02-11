Ціна Spyrolana (SPYRO)
Поточна ціна Spyrolana (SPYRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spyrolana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.53 USD
- зміна ціни Spyrolana протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spyrolana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spyrolana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spyrolana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spyrolana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.42%
|60 днів
|$ 0
|-22.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spyrolana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spyrolana, the gem hunter of Solana, recently upped his DeFi game by acquiring the sleek Solana Mobile and driving a gently used 2001 honda civic.
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