Актуальна ціна SPY AI AGENT by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPYAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPYAI на MEXC вже зараз.

Логотип SPY AI AGENT by Virtuals

Ціна SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPYAI до USD:

--
----
+8,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

+8,25%

+2,08%

+2,08%

Актуальна ціна SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) становить --. За останні 24 години SPYAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPYAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPYAI змінився на -0,01% за останню годину, +8,25% за 24 години та на +2,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

$ 49,52K
$ 49,52K$ 49,52K

--
----

$ 49,52K
$ 49,52K$ 49,52K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SPY AI AGENT by Virtuals — $ 49,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPYAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,52K.

Історія ціни SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPY AI AGENT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPY AI AGENT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPY AI AGENT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPY AI AGENT by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,25%
30 днів$ 0-38,88%
60 днів$ 0-59,18%
90 днів$ 0--

Що таке SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

Ресурс SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SPY AI AGENT by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SPY AI AGENT by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни SPY AI AGENT by Virtuals вже зараз!

SPYAI до місцевих валют

Токеноміка SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Розуміння токеноміки SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPYAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Скільки сьогодні коштує SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)?
Актуальна ціна SPYAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPYAI до USD?
Поточна ціна SPYAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SPY AI AGENT by Virtuals?
Ринкова капіталізація SPYAI — $ 49,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPYAI?
Циркуляційна пропозиція SPYAI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPYAI?
SPYAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPYAI?
Історична мінімальна ціна SPYAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SPYAI?
Актуальний обсяг торгівлі SPYAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPYAI цього року?
SPYAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPYAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:24 (UTC+8)

