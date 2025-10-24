Актуальна ціна SPX6969 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPX6969 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPX6969 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SPX6969 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPX6969 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPX6969 на MEXC вже зараз.

Докладніше про SPX6969

Інформація про ціну SPX6969

Офіційний вебсайт SPX6969

Токеноміка SPX6969

Прогноз ціни SPX6969

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип SPX6969

Ціна SPX6969 (SPX6969)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPX6969 до USD:

$0,00029066
$0,00029066$0,00029066
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SPX6969 (SPX6969) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SPX6969 (SPX6969) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00302399
$ 0,00302399$ 0,00302399

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

+0,27%

-18,62%

-18,62%

Актуальна ціна SPX6969 (SPX6969) становить --. За останні 24 години SPX6969 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPX6969 становить $ 0,00302399, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPX6969 змінився на -0,04% за останню годину, +0,27% за 24 години та на -18,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPX6969 (SPX6969)

$ 292,26K
$ 292,26K$ 292,26K

--
----

$ 292,26K
$ 292,26K$ 292,26K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 558,98507
999 998 558,98507 999 998 558,98507

Поточна ринкова капіталізація SPX6969 — $ 292,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPX6969 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998558.98507. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 292,26K.

Історія ціни SPX6969 (SPX6969) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPX6969 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPX6969 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPX6969 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPX6969 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,27%
30 днів$ 0-33,70%
60 днів$ 0-73,61%
90 днів$ 0--

Що таке SPX6969 (SPX6969)

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс SPX6969 (SPX6969)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SPX6969 (USD)

Скільки коштуватиме SPX6969 (SPX6969) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SPX6969 (SPX6969) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SPX6969.

Перегляньте прогноз ціни SPX6969 вже зараз!

SPX6969 до місцевих валют

Токеноміка SPX6969 (SPX6969)

Розуміння токеноміки SPX6969 (SPX6969) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPX6969 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SPX6969 (SPX6969)

Скільки сьогодні коштує SPX6969 (SPX6969)?
Актуальна ціна SPX6969 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPX6969 до USD?
Поточна ціна SPX6969 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SPX6969?
Ринкова капіталізація SPX6969 — $ 292,26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPX6969?
Циркуляційна пропозиція SPX6969 — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPX6969?
SPX6969 досяг історичної максимальної ціни у 0,00302399 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPX6969?
Історична мінімальна ціна SPX6969 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SPX6969?
Актуальний обсяг торгівлі SPX6969 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPX6969 цього року?
SPX6969 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPX6969 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:21:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SPX6969 (SPX6969)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 170,43
$111 170,43$111 170,43

+1,14%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,30
$3 972,30$3 972,30

+2,46%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16804
$0,16804$0,16804

+9,64%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,74
$192,74$192,74

+0,90%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,1000
$20,1000$20,1000

+30,35%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,30
$3 972,30$3 972,30

+2,46%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 170,43
$111 170,43$111 170,43

+1,14%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,74
$192,74$192,74

+0,90%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4397
$2,4397$2,4397

+1,27%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 134,14
$1 134,14$1 134,14

+0,37%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6536
$0,6536$0,6536

+553,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000777
$0,00000777$0,00000777

+336,51%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,49
$49,49$49,49

+100,85%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5758
$0,5758$0,5758

+91,93%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0003963
$0,0003963$0,0003963

+86,40%