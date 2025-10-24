Інформація щодо ціни SPX6969 (SPX6969) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00302399$ 0,00302399 $ 0,00302399 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,62%

Актуальна ціна SPX6969 (SPX6969) становить --. За останні 24 години SPX6969 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPX6969 становить $ 0,00302399, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPX6969 змінився на -0,04% за останню годину, +0,27% за 24 години та на -18,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPX6969 (SPX6969)

Ринкова капіталізація $ 292,26K$ 292,26K $ 292,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 292,26K$ 292,26K $ 292,26K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 558,98507 999 998 558,98507 999 998 558,98507

Поточна ринкова капіталізація SPX6969 — $ 292,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPX6969 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998558.98507. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 292,26K.