Ціна SPURDO ON ETH (SPURDO)
Поточна ціна SPURDO ON ETH (SPURDO) сьогодні становить 0.00064621 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPURDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPURDO ON ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92K USD
- зміна ціни SPURDO ON ETH протягом дня — +10.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPURDO ON ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPURDO ON ETH до USD становила $ -0.0003811555.
За останні 60 днів зміна ціни SPURDO ON ETH до USD становила $ -0.0004952917.
За останні 90 днів зміна ціни SPURDO ON ETH до USD становила $ -0.003114961614750481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.28%
|30 днів
|$ -0.0003811555
|-58.98%
|60 днів
|$ -0.0004952917
|-76.64%
|90 днів
|$ -0.003114961614750481
|-82.81%
Останній аналіз цін SPURDO ON ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
+10.28%
-12.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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