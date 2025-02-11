Сьогоднішня ціна SPURDO ON ETH (SPURDO)

Поточна ціна SPURDO ON ETH (SPURDO) сьогодні становить 0.00064621 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPURDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPURDO ON ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92K USD

- зміна ціни SPURDO ON ETH протягом дня — +10.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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