Ціна Spurdo (SPURDO)
Поточна ціна Spurdo (SPURDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPURDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spurdo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.79 USD
- зміна ціни Spurdo протягом дня — +1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spurdo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spurdo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spurdo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spurdo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.59%
|30 днів
|$ 0
|-18.68%
|60 днів
|$ 0
|-34.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spurdo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.59%
-15.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Spurdo(SPURDO)? Spurdo is a poorly drawn character based on the sprite image of Pedobear. It was originally conceived in the Finnish imageboard Kuvalauta to mock the newcomers who often flooded the site with hackneyed reposts, one of the main materials being images of Pedobear. The character is coarsely drawn on purpose and accompanied by captions that are misspelled and stylized in all cap. What is Spurdo project about? Spurdo is a meme cryptocurrency project operating on Ethereum chain with 1% tax fee and 69 trillion total supply.
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