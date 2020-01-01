Токеноміка SpunkySDX (SSDX) Дізнайтеся ключову інформацію про SpunkySDX (SSDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SpunkySDX (SSDX) SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together. Офіційний вебсайт: https://spunkysdx.io Whitepaper: https://spunkysdx.io/assets/Spunky_SDK_WhitePaper.pdf Купити SSDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SpunkySDX (SSDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SpunkySDX (SSDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Загальна пропозиція: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SpunkySDX (SSDX)

Токеноміка SpunkySDX (SSDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SpunkySDX (SSDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSDX, досліджуйте ціну токена SSDX в реальному часі!

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