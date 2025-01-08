Ціна SpunkySDX (SSDX)
Поточна ціна SpunkySDX (SSDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.17M USD. Ціна SSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpunkySDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.19K USD
- зміна ціни SpunkySDX протягом дня — -12.12%
- циркуляційна пропозиція – 500.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpunkySDX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpunkySDX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpunkySDX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpunkySDX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.12%
|30 днів
|$ 0
|-44.72%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpunkySDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.93%
-12.12%
+4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together.
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