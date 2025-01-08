Сьогоднішня ціна SpunkySDX (SSDX)

Поточна ціна SpunkySDX (SSDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.17M USD. Ціна SSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpunkySDX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.19K USD

- зміна ціни SpunkySDX протягом дня — -12.12%

- циркуляційна пропозиція – 500.00B USD

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