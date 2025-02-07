Сьогоднішня ціна Spunk (SPUNK)

Поточна ціна Spunk (SPUNK) сьогодні становить 0.00211351 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна SPUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spunk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.51K USD

- зміна ціни Spunk протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 876.17M USD

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