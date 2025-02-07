Ціна Spunk (SPUNK)
Поточна ціна Spunk (SPUNK) сьогодні становить 0.00211351 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна SPUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spunk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.51K USD
- зміна ціни Spunk протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 876.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spunk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spunk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spunk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spunk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spunk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
+0.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.
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