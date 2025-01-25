Ціна Spume (SPUME)
Поточна ціна Spume (SPUME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPUME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spume:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.85 USD
- зміна ціни Spume протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spume до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spume до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spume до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spume до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-13.76%
|60 днів
|$ 0
|-30.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spume: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.14%
-18.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Spume Protocol is an end-to-end transactional layer that facilitates payment infrastructure for physical and digital non-fungible token assets on multiple chains. Spume will enable anyone to build branded and personalized NFT marketplaces complete with on-chain payment processors while being able to tokenize both physical and digital assets. These include but are not limited to: digital/physical art and real estate, intellectual property and its licensing, patents, and luxury goods. This opens the Spume Protocol up to all industries and allows users to conduct tokenized asset finance efficiently and effectively. Spume sees a future where branding is scalable via distribution channel partners, thus allowing brands/influencers/gaming ecosystems and other industries to implement end-to-end customized non-fungible asset commerce.
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