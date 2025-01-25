Сьогоднішня ціна Spume (SPUME)

Поточна ціна Spume (SPUME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPUME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spume:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.85 USD

- зміна ціни Spume протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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