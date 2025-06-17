Ціна SPUD (SPUD)
Поточна ціна SPUD (SPUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401,96K USD. Ціна SPUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPUD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SPUD протягом дня — +13,85%
- циркуляційна пропозиція – 924,78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPUD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPUD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPUD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPUD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SPUD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,05%
+13,85%
+4,41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.
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