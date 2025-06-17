Сьогоднішня ціна SPUD (SPUD)

Поточна ціна SPUD (SPUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401,96K USD. Ціна SPUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPUD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SPUD протягом дня — +13,85%

- циркуляційна пропозиція – 924,78M USD

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