Інформація щодо ціни SprotoStrategy (SPRSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,53%

Актуальна ціна SprotoStrategy (SPRSTR) становить --. За останні 24 години SPRSTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPRSTR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPRSTR змінився на -- за останню годину, -1,13% за 24 години та на -2,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SprotoStrategy (SPRSTR)

Ринкова капіталізація $ 13,03K$ 13,03K $ 13,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,03K$ 13,03K $ 13,03K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SprotoStrategy — $ 13,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPRSTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,03K.