Ціна SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON)
Поточна ціна SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPRITZMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpritzMoon Crypto Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни SpritzMoon Crypto Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpritzMoon Crypto Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpritzMoon Crypto Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpritzMoon Crypto Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpritzMoon Crypto Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+2.40%
|60 днів
|$ 0
|+27.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpritzMoon Crypto Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Crypto of Spritz Lovers What makes your project unique? The only and original token of Spritz History of your project. Born in 15.6.21 What’s next for your project? totally defi project What can your token be used for? SpritzMoon Project have 3 goals: Community, Sociality and Utility Token 1. Create a Community within which to develop creating economic and social value 2. Sociality is one of the strengths of this Crypto, large part of the gains realized over time will be earmarked for concrete aid to the various associations related to the Spritz theme with a view to prevention. In addition Live Events will be organized for all Community members in the most Spritzosi locations of the moment 3. Allow all members of the community to use the token for Weekend Spritz with Friends in Community SpritzMoon Bar
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