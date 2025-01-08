Сьогоднішня ціна Sprint Coin (SPRX)

Поточна ціна Sprint Coin (SPRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.38K USD. Ціна SPRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sprint Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55 USD

- зміна ціни Sprint Coin протягом дня — +5.46%

- циркуляційна пропозиція – 31.64M USD

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