Ціна Sprint Coin (SPRX)
Поточна ціна Sprint Coin (SPRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.38K USD. Ціна SPRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sprint Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55 USD
- зміна ціни Sprint Coin протягом дня — +5.46%
- циркуляційна пропозиція – 31.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sprint Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sprint Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sprint Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sprint Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.46%
|30 днів
|$ 0
|+42.76%
|60 днів
|$ 0
|+84.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sprint Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+5.46%
+43.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sprint is a cryptocurrency based on a blockchain architecture that was designed to be ASIC and GPU resistant, completely decentralized and accessible for the regular people. We removed the need of specialized hardware and high electricity costs by implementing a CPU friendly mining algorithm (YesPower). You can run a miner on your pc on several cores without even noticing it in terms of performance.
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