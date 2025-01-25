Ціна Sprink (SPRINK)
Поточна ціна Sprink (SPRINK) сьогодні становить 0.04838448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPRINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sprink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27 USD
- зміна ціни Sprink протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sprink до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sprink до USD становила $ -0.0177158467.
За останні 60 днів зміна ціни Sprink до USD становила $ -0.0001936637.
За останні 90 днів зміна ціни Sprink до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ -0.0177158467
|-36.61%
|60 днів
|$ -0.0001936637
|-0.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sprink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.05%
-1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sprink, is a tech driven meal subscription platform which delivers affordable and hygienic daily meal to users doorstep at a pre-defined time and address. Sprink token is a utility ERC20 token on the Ethereum blockchain which allows users to participate directly in the SPRINK boxed meals business through a quarterly burn system funded by SPRINK revenues. In addition, it allows users to redeem their tokens for Sprink vouchers with discounts on their subscriptions, earn loyalty tokens via airdrops and get access to invite-only 'Sprink Club' with exclusive benefits.
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