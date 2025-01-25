Сьогоднішня ціна Spring Token (SPRING)

Поточна ціна Spring Token (SPRING) сьогодні становить 0.00310242 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPRING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spring Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32K USD

- зміна ціни Spring Token протягом дня — -1.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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