Токеноміка Spring Staked SUI (SSUI) Дізнайтеся ключову інформацію про Spring Staked SUI (SSUI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spring Staked SUI (SSUI) SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Офіційний вебсайт: https://springsui.com/ Купити SSUI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spring Staked SUI (SSUI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spring Staked SUI (SSUI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,74M $ 22,74M $ 22,74M Загальна пропозиція: $ 8,30M $ 8,30M $ 8,30M Циркуляційна пропозиція: $ 8,30M $ 8,30M $ 8,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,74M $ 22,74M $ 22,74M Історичний максимум: $ 18,79 $ 18,79 $ 18,79 Історичний мінімум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Поточна ціна: $ 2,74 $ 2,74 $ 2,74 Дізнайтеся більше про ціну Spring Staked SUI (SSUI)

Токеноміка Spring Staked SUI (SSUI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spring Staked SUI (SSUI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSUI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSUI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSUI, досліджуйте ціну токена SSUI в реальному часі!

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